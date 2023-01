Carolien (46) 'opgeslokt’ door gigantisch sinkhole: ‘Ik had wel dood kunnen zijn’

Carolien Boersma (46) kreeg vrijdagavond de schrik van haar leven. Nietsvermoedend liet zij haar hond uit op de Kromme Zandweg in Rotterdam-Charlois toen plotseling letterlijk de grond onder haar voeten wegzakte. Een zogeheten sinkhole slokte de Rotterdamse bijna helemaal op. Boersma is vooral blij dat ze haar avontuur nog kan na vertellen. ,,Dit was werkelijk zó bizar.’’

Een paar dagen later is Boersma nog steeds ontdaan van alle gebeurtenissen. Ze vindt dat ze van geluk mag spreken dat ze nog leeft. ,,Het was al donker en gelukkig liep er iemand achter me toen het gebeurde. Ik voelde ineens letterlijk de grond onder mijn voeten verdwijnen. Ik zakte weg in de stoep. Het gebeurde binnen een paar seconden. Ik schrok me helemaal wezenloos. Alleen mijn hoofd stak een stukje boven de straat uit. Mijn hond stond gelukkig nog op de stoep.’’

Volledig scherm Carolien Boersma verdween binnen een paar seconden in een gat. © Killian Lindenburg Eenmaal in de grond probeerde Boersma zichzelf tevergeefs klem te zetten door haar voeten tegen de randen van het gat te duwen. ,,Maar dat lukte dus niet. De randen brokkelden steeds verder af. Ik kon ook niet staan want de grond leek wel drijfzand. Het was zo eng.’’ De man die achter haar liep, schoot direct te hulp. Hij greep haar arm en wist Boersma uit het gat te halen. ,,Ik ben hem heel dankbaar ’’, zegt Boersma. ,,Je moet er toch niet aan denken dat je dit overkomt en er niemand is om je te helpen.’’

Mentaal geraakt

Eenmaal uit de sinkhole stond Boersma ‘stijf van de adrenaline’. De politie en een ambulance waren inmiddels gearriveerd. Aan haar val hield de vrouw meerdere kneuzingen en blauwe plekken over. ,,Ik heb ook een gigantisch ei net onder mijn knie.’’ Maar ook mentaal is de Rotterdamse geraakt. ,,Ik was eerder verlamd en zat een paar jaar geleden nog in een rolstoel. Als je zoiets overkomt, dan ben je gelijk bang dat het weer verkeerd met je afloopt. Ik voel nu ook angst als ik over een stoep loop. Als het maar niet nóg een keer gebeurt, denk ik dan.’’

Flinke regenval

Een sinkhole (of zinkgat) kan ontstaan op een plek waar oplosbaar gesteente, zoals zout of kalk in de grond zit. Door het (grond)water kan dit gesteente oplossen waardoor er een loze ruimte onder de grond kan ontstaan. Maar ook de aanleg van waterleidingen of rioleringen kunnen sinkholes veroorzaken.

Stadsbeheer Rotterdam onderzoekt maandag wat de oorzaak is van het gat aan de Kromme Zandweg. ,,De flinke regenval zal ongetwijfeld een rol hebben gespeeld’’, zegt woordvoerder Jade van Doornik. ,,Maar de precieze reden weten we nu nog niet. Na het onderzoek volgen herstelwerkzaamheden en tot die tijd is het gat afgezet met hekken.’’

Van Doornik benadrukt dat het vreselijk is wat Boersma is overkomen. ,,We zullen contact met haar opnemen, want ze zal ontzettend geschrokken zijn.’’ Volgens Van Doornik controleert de gemeente regelmatig op sinkholes. ,,Maar ze zijn ontzettend moeilijk te voorspellen. In het gunstigste geval ontstaat eerst een klein gaatje. Zodra dat wordt opgemerkt, repareren we het direct voordat er ongelukken gebeuren. Aan de Kromme Zandweg ontstond het gat in het wegdek waarschijnlijk plots.’’

Boersma hoopt in elk geval van harte dat de gemeente er snel werk van maakt. ,,Ik weet dat in Charlois sinkholes vaker voorkomen. Ik kwam er nu redelijk goed vanaf, maar dit wil ik niet nóg een keer meemaken.’’