Caroline van der Plas doet tijdelijk stap terug na ‘ernstige’ bedreigingen

Aantal coronapa­tiën­ten in ziekenhui­zen stabiel op 1100, aantal positieve tests keldert verder

De coronadrukte in de ziekenhuizen heeft, in elk geval voorlopig, een hoogtepunt bereikt. Ziekenhuizen behandelen al een week lang iets meer dan 1100 mensen die het coronavirus onder de leden hebben. De bezetting schommelt nog wat, maar stijgt nauwelijks meer. Het aantal vastgestelde coronagevallen in Nederland daalt steeds sneller.

25 juli