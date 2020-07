CBR-baas waarschuwt voor ‘cowboys’ rond theorie-rijexamens

Supermarkt geraakt door coronavi­rus: Vijf medewer­kers besmet

8:39 De Albert Heijn aan het Eudokiaplein in Rotterdam-Noord is geraakt door een kleine uitbraak van het coronavirus: vijf medewerkers zijn positief getest. Het laat zien hoe het virus op steeds meer verschillende plaatsen opduikt in Rotterdam. ,,Als de stijging doorzet, dwingt de maatschappij de overheid om rigoureuzere maatregelen te nemen. Dat moeten we niet willen.’’