CBR raakt ook financieel in de problemen

Recordaan­tal gevallen verzeke­rings­frau­de en voorbe­schou­wing Ajax in De Ochtend Show to go

22 oktober Vorig jaar hebben verzekeraars bijna 13.000 gevallen van fraude aangetoond. Richard Weurding is directeur van het Verbond van Verzekeraars en is morgen te gast in De Ochtend Show to go. Ook sportverslaggever Freek Jansen komt langs. De show wordt gepresenteerd door Jamie Trenité en is vanaf 07.30 uur live te zien in onze app en op de site.