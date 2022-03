CBS: Coronapandemie leidde niet tot meer overgewicht

Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het RIVM en het Trimbos-instituut. Tijdens de coronapandemie zijn er dus niet meer mensen bijgekomen met overgewicht. Overigens kan het best zo zijn dat een deel van de bevolking wel degelijk een aantal coronakilo's is aangekomen, zegt een woordvoerder van het CBS. ,,Maar er zijn ook mensen die de pandemie hebben aangegrepen om gezonder te leven en veel te lopen of sporten. Daar is in dit onderzoek echter niet naar gevraagd.’’

Eén op de vijf volwassenen (21 procent) gaf afgelopen jaar aan wel eens te roken. In 2021 had 50 procent van de volwassenen overgewicht en 14 procent obesitas, net als in 2018. Het aantal rokers is iets gedaald: van 22 procent in 2018 naar 21 procent in 2021. 7 procent van de 18-plussers consumeerde overmatig alcohol, iets minder dan in 2018 en 2019. Of dat komt door de lockdowns van de horeca, is niet bekend. Het percentage zware drinkers was in 2021 vrijwel gelijk aan voorgaande jaren (8 procent).