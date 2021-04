Cel geëist tegen voormalig PVV’er Hero Brinkman wegens lekken informatie

Janthe (11) werd zomaar op straat door pubermei­den in elkaar geslagen: ‘Tien verschrik­ke­lij­ke minuten’

19:34 Zonder enige aanleiding werd de 11-jarige Janthe op Koningsdag in Utrecht in elkaar geslagen door twee meiden van 16 op een scooter. ,,Ze scholden ons uit voor kankerhoer. Toen ik vroeg waarom, sloegen en schopten ze op me in. Het was heel eng en pijnlijk. Ik heb er een gekneusde oogkas en gekneusde ribben aan overgehouden.”