'Celstraf voor appen achter het stuur'

Benaouf A. Topcrimineel naar extra beveiligde gevangenis na be­vrij­dings­po­ging

12 oktober De Amsterdamse topcrimineel Benaouf A. is vanmiddag vanuit de gevangenis in Roermond overgeplaatst naar de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Dat gebeurde na een spectaculaire poging van leden van de Amsterdamse onderwereld om hem met een helikopter te bevrijden. De politie was ze echter te slim af en wist de bevrijdingsactie te verijdelen.