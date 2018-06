Celstraf voor man die dode moeder twee jaar lang verborg

Provincie geeft groen licht voor start Ronde van Spanje in Utrecht

11 juni De kans is groot dat de Ronde van Spanje in 2020 in Utrecht start. De provincie Utrecht gaf vanavond groen licht voor een financiële bijdrage aan het wielerevenement. En de organisatie van de ronde laat weten ‘optimistisch’ te zijn over de kansen van een start in Utrecht.