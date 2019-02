Cementwagen komt niet meer van zijn plek omdat hij vast staat in zijn eigen cement

VIDEO Weduwe over uitgebran­de auto: ‘Ze hebben me mijn benen afgenomen’

13:16 Al vier auto’s gingen de afgelopen weken in Breda in vlammen op. Vorige week dacht Maria Voermans (69) nog de dans te zijn ontsprongen, maar woensdagnacht werd haar auto toch in de as gelegd. Brandstichting lijkt vast te staan.