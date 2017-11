Center Parcs haalt Heinekenproducten uit 'kinderkoffertje'

Volgens Center Parcs Nederland is het welkomstkoffertje geen kinderpakket. ,,Het is een gezinskoffertje met daarin verschillende sampels , waarvan de inhoud elke drie maanden verandert. Dit keer zaten er producten van Heineken in. Het koffertje is bedoeld voor het hele gezin, en niet alleen voor kinderen."

Reclame Code Commissie

De Britse Dan Cohen uit Londen was in ieder geval niet blij het met cadeau, dat tijdens het inchecken bij Center Parcs Het Heijderbos in Limburg aan zijn twee kinderen werd gegeven. Op Twitter doet hij zijn beklag: 'Wie vindt het normaal dat twee kinderen dit soort cadeaus krijgen? Gaat dit niet in tegen alle reclamecodes?' Uiteindelijk dient de Engelsman een klacht in te dienen bij de Reclame Code Commissie in Nederland. De RCC bevestigt de klacht van Cohen, en heeft de zaak in behandeling genomen.