Chaos basisscholen Geldrop: woeste leerkrachten leggen massaal werk neer

Bijna alle leerkrachten van drie zogeheten Nutsscholen in Geldrop hebben zich zondagavond ziek gemeld. Ze eisen per direct het vertrek van de Raad van Toezicht. De ouders van ongeveer 870 leerlingen moeten vandaag op zoek naar een oplossing, aldus een woordvoerder namens de leraren.

Op de basisscholen van stichting 't Nut in Geldrop heerst al bijna een jaar grote onvrede over het schoolbestuur. Tot woede van de ouders werden twee schooldirecteuren weggestuurd door de omstreden oud-voorzitter.

De leraren keerden zich afgelopen weekeinde ook tegen de nieuwe voorzitter en eisten haar vertrek. Naar aanleiding daarvan werden het contract met de twee interim-schooldirecteuren per direct opgezegd.

,,Leraren zijn er letterlijk en figuurlijk ziek van en dat het nu ook de kinderen treft is ook voor hen een dieptepunt'', zegt lid Noor Geraads van de medezeggenschapsraad die door de leerkrachten is aangewezen als woordvoerder.

Woedend en verbijsterd

Voorlopig lijkt de Raad van Toezicht niet in te gaan op de eisen van de leerkrachten. ,,Sterker nog, de interim-bestuurder heeft aan de leerkrachten een brief gestuurd waarin zij verder onder druk worden gezet om te komen werken”, beweren de docenten. Ze zijn 'woedend en verbijsterd' over het ontslag van twee interim-schooldirecteuren.

Quote Leraren zijn er letterlijk en figuurlijk ziek van en dat het nu ook de kinderen treft is ook voor hen een dieptepunt Noor Geraads ,,Het besluit van de interim-bestuurder om hen per direct de laan uit te sturen heeft hevige emoties veroorzaakt bij de leerkrachten”, valt te lezen in een verklaring. ,,In de angstcultuur die heerste binnen de scholen brachten de schooldirecteuren rust en een gevoel van veiligheid”, aldus twee leerkrachten die niet met naam en toenaam genoemd willen worden uit angst voor represailles.



,,Ik heb collega’s huilend aan de telefoon gehad. Hun tranen maken ook mij verdrietig en vooral boos”, zegt een van de twee leerkrachten. Leerkrachten, ouders en de medezeggenschapsraden zijn formeel nog niet op de hoogte gesteld van het besluit dat de interim-schooldirecteuren moeten vertrekken. Zij hebben dit naar eigen zeggen uit de media moeten vernemen.

De ziekmeldingen van bijna zeventig stakende leraren van de Nutsscholen in Geldrop worden niet geaccepteerd. Dat liet interim-bestuurder Mieke van den Broek hen vanochtend in een brief weten. Dat betekent dat ze ongeoorloofd afwezig zijn. In de brief staat dat wie vandaag niet komt werken daarvan de consequenties moet dragen. Dat betekent dat het salaris niet wordt doorbetaald zolang de leraren staken.

Kapot

Al met al gaat het inmiddels over een conflict van ongekende proporties in onderwijsland. De nieuwe crisisbestuurder Van den Broek heeft het over 'een machtsstrijd', een van de ouders noemt het 'een hel'. Leerkrachten schrijven: ,,Als er nu niets verandert, gaan wij, onze scholen en ‘t Nut kapot".

Met de ouders van leerlingen van De Ganzebloem is gecommuniceerd dat ze maandag niet naar school hoeven te komen. De deuren blijven gesloten. Een woordvoerster van de Raad van Toezicht wilde niet zeggen waarom de interim-directeuren niet meer welkom zijn.

Ouders

Ook de ouders zijn boos over de chaos, ,,Hoeveel brevetten van onvermogen heb je nodig?", zegt Ingeborg Koopmans over die Raad van Toezicht. Twee van haar kinderen krijgen les op De Regenboog. Vandaag zitten ze noodgedwongen thuis. Vervelend, maar Koopmans staat vierkant achter de stakende leraren. Ze vindt dat die gekleineerd worden. ,,Onfatsoenlijk."

Er zijn volgens Koopmans - die in het recente verleden zelf in de Raad van Toezicht zat - 'vele wegen die naar Rome leiden', het conflict had dus allang opgelost moeten worden. De Raad van Toezicht had harder z'n best moeten doen in gesprek te blijven met de leraren.