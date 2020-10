Chaos bij asielaanvragen zorgt voor onrust in azc's: ‘Er zijn meer incidenten’

De buurvrouw heeft een kapsalon, dus woont Pieter in een camper: ‘Ik lag als een zombie op de bank’

28 september Je moet wel gek zijn om je gezin en je eigen huis te verlaten omdat je buurvrouw een kapsalon heeft. Pieter de Jong (57) uit Waalwijk komt zeker niet koekoek over, maar slaapt ‘s nachts sinds kort in een camper in Waalwijk. Hij zegt allergisch te zijn voor diverse kappersproducten.