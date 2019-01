Chaos dreigt bij import vanuit Verenigd Koninkrijk na brexit

update Verdachten moordzaak Esther Paul komen uit Amsterdam­se onderwe­reld

17 januari De politie heeft de in de Amsterdamse onderwereld bekende M.J. (45) en diens schoonzoon Q.V. aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op Esther Paul (43) uit Almere. Zij is in april 2017 doodgemarteld gevonden in het Veluwemeer.