Chaos op Schiphol op drukste dag in jaren na wilde staking: tientallen vluchten geannuleerd

De wilde staking komt op het drukste moment op de luchthaven in jaren. Zaterdag reizen 195.000 passagiers via Schiphol. Dat leidt al tot lange wachtrijen, vanwege personeelstekorten. Ook is vanwege onderhoud aan twee landingsbanen het aantal vluchten beperkt. Een wilde staking wil zeggen dat die niet door de vakbond is georganiseerd.

De grondmedewerkers stopten om zes uur ‘s ochtends met werken. Dat betekent dat vliegtuigen van KLM niet worden geladen en gelost of van en naar de gate gebracht worden. Dat leidde direct tot vertragingen van KLM-vluchten oplopend tot een half uur en een groot aantal gatewijzigingen. Ook is een aantal vluchten geannuleerd.

Inmiddels roept Schiphol KLM-reizigers op tenminste drie uur van te voren aanwezig te zijn, in plaats van de standaard twee uur.

Uitbesteed

,,Donderdagavond ontvingen zij een mail, met daarin de mededeling dat platformwerkzaamheden deels worden uitbesteed aan een andere afhandelaar,” zegt bestuurder Joost van Doesburg van FNV Luchtvaart.

Uit een app van KLM aan het grondpersoneel blijkt dat het gaat om uitbesteding van een deel van de werkzaamheden in de meivakantie en de zomer aan Viggo, dat vorig jaar op Schiphol neerstreek. Maar het werk blijft uitgevoerd worden onder KLM-leiding.

‘De verschillende maatregelen die we hebben genomen om de bezetting zo snel mogelijk te verhogen, blijken niet voldoende,’ schrijft KLM in een app aan het grondpersoneel. ‘Er stromen nog steeds onvoldoende mensen in en het ziekteverzuim is nog steeds hoog.’

Laag loon

De afhandelingstak van KLM is de grootste afhandelaar op Schiphol en goed voor de afwikkeling van ongeveer de helft van alle vluchten. Volgens FNV is KLM de grootste, maar betalen ze de medewerkers ook het minst en delen ze het minst aantal vaste contracten uit. ,,Volgens de medewerkers wordt dat veroorzaakt door de zeer slechte arbeidsvoorwaarden, het lage loon en alleen flexibele contracten. Daar weigert KLM iets aan te doen.”

Vorig jaar stapte KLM-dochter Transavia al over van het moederbedrijf naar de Nederlandse afhandelaar Viggo. Dat werd daarmee de achtste afhandelaar op de luchthaven. De onderlinge concurrentiestrijd tussen die bedrijven leidt er volgens FNV al jaren toe dat de arbeidsvoorwaarden slecht zijn en de lonen laag.

Chaos

Reizigers spreken op Twitter van ‘een chaos’ op de luchthaven. ‘Chaos op Schiphol op drukste dag in jaren na wilde staking KLM-personeel. Ja leuk, toeristen pesten. Laat ze gewoon cargo vliegtuigen blokkeren’, schrijft eentje. ‘Ik ben op #Schiphol. Wat een chaos. Door de flitsstaking van bagagepersoneel zijn alle vluchten vertraagd. Reizigers wordt nu opgeroepen om de trein te nemen (zonder bagage dus)’, schrijft Carolien Vader uit Amsterdam.

Volgens Daan Özgök uit Groningen is het erg druk op de luchthaven. ‘Schiphol is bereikt, nu zorgen dat we het ✈️ in komen. Er is nog genoeg tijd maar de luchthaven puilt uit’, schrijft hij bij een foto van rijen wachtende reizigers voor de incheckbalies van KLM.

Een verslaggever van NH Nieuws meldt: ‘De traverse tussen Vertrek 3 en 2 op Schiphol is nokvol. KLM/Delta-reizigers moeten dus in 3 aansluiten om in 2 in te checken. Staking wordt niet omgeroepen.’

‘Echt. Alle platformmedewerkers in ILLEGALE STAKING. Jullie moeten allemaal worden ontslagen of verantwoordelijk worden gehouden’, reageert reisblogger Chris W. misnoegd in het Engels.

‘Er zitten hier genoeg mensen op #schiphol om de bagage zelf af te handelen van #klm. De wachtende klanten willen best even helpen…’, tweet Paul de Ruijter uit Amstelveen.

Informatie delen

Een woordvoerder van de luchthaven benadrukt dat medewerkers proberen zo goed als het kan reizigers bij te staan door informatie te delen en ze naar de gate te helpen.

Schiphol wijst erop dat in de sector al structureel sprake was van personeelstekorten. Dat is het geval bij bijvoorbeeld de beveiliging en de afhandeling van passagiers en bagage. Door de coronacrisis werd er twee jaar lang veel minder gevlogen. Daardoor waren er ook veel minder mensen nodig. Het lukt de bedrijven op de luchthaven niet om die mensen weer terug te krijgen.