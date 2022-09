Cheeta grijpt Duitse jongen in Beekse Bergen: 17-jarige met bijtwonden naar ziekenhuis

Bitterbal onder vuur, vegan rukt op: ‘Minderheid beslist voor meerder­heid’

Bitterballen of blokjes kaas tijdens bijeenkomsten of recepties? In steeds meer instellingen en gemeenten is dit verleden tijd. Vegan lijkt de nieuwe norm te worden. Beter voor mens en milieu, zeggen voorstanders. Liefhebbers van een stukje vlees of vis staan er anders in. ,,Dit is betuttelend.’’

24 september