Chemelot slaat alarm na ammoniaklek

'Kwaliteit onderwijs stijgt als leraar minder voor de klas staat'

9:04 Leraren in het voortgezet onderwijs en het mbo moeten minder uren voor de klas doorbrengen. Daar knappen leraar en leerling van op, denkt regeringspartij D66. Het idee komt midden in een roerige tijd in het onderwijs, waar stakingen en nieuwe plannen de boventoon voeren.