Chris (59) breekt wereldrecordpoging schaatsen af na 1.000 rondjes: ‘Krentenbol met pindakaas nekte me’

Chris Kools heeft zijn poging om het wereldrecord baantjes schaatsen te verbreken vannacht moeten staken. Het was de bedoeling dat de 59-jarige schaatsgek uit ‘s-Gravenzande op de baan van de Uithof in Den Haag 1710 rondjes binnen 24 uur zou rijden, maar rond half 2 was de pijp leeg nadat hij eerder moest spugen. Hij gaf op na precies 1000 rondjes (400 kilometer) te hebben gereden.

Kools, die soms wel vijf dagen per week op het ijs staat, had zich nog wel zo goed voorbereid. Zo rekende de fanaat uit dat hij 21.000 kilocalorieën moest eten om de monsterrit te kunnen volbrengen, tien keer zo veel als normaal voor een volwassen man op een dag. Dat betekende in de dagen voorafgaand heel veel pasta, noedels en eieren eten. En tijdens de rit genoeg fruitsapjes, notenreepjes en bouillon.

Maar waar het volgens hem mis ging, is dat hij een dag voor de race tegen de klok juist níets had gegeten om zijn darmen leeg te houden. ,,Op de dag zelf heb ik ‘s ochtends vroeg acht pannenkoeken naar binnen gewerkt én een krentenbol met pindakaas. Wie is er niet groot mee geworden, zeggen ze dan. Nou, ik ben er dus klein van geworden.”

Volledig scherm Chris Kools met crackers. Hij heeft van alles geprobeerd om zijn maag na het overgeven weer rustig te krijgen. © Privéfoto

Want die krentenbol met pindakaas ligt nu achter een reclamebord in de Uithof. En dat terwijl Kools zo soepel begon. Zijn begeleidingsteam, Kools is de vrijwilligers ‘enorm dankbaar’, had berekend dat hij in het begin rondjes van 47 seconden gemiddeld moest rijden. ,,Ik zat daar ruim onder, het ging prima. Totdat ik dus moest kotsen.”

De schaatser kreeg nog wel medicatie van een arts die ook een stukje met hem meereed, bedoeld om zijn maag rustig te krijgen. Tevergeefs. Bovendien voelde hij zijn pijnlijke heupen in de bochten meer en meer. ,,Op een gegeven moment zie je die rondetijden alleen maar oplopen en dan ga je je doelen bijstellen. Uiteindelijk dacht ik: ‘Laat ik dan maar duizend rondjes rijden, dat is een mooi rond getal.’”

Volledig scherm De laatste rondetijden van Chris Kools. © Jerrie Suijker

Om een paar uur later - toen hij in bed lag en niet kon slapen - ineens te bedenken dat hij met veertig extra rondjes op een afstand van twee keer een Elfstedentocht was uitgekomen. Doodzonde! ,,Dus ben ik maar weer opgestaan en naar de Uithof gereden om alsnog die veertig rondjes te rijden. Heel rustig hoor, maar dat ging eigenlijk zonder moeite. Voor mij wel belangrijk om er een goed gevoel aan over te houden.”

Overigens reed Kools eerder al twee marathons van 24 uur, hij is dus gewend lange afstanden af te leggen. Had er dan ook alle vertrouwen in dat hij het wereldrecord kon verbreken.

Volledig scherm Chris Kools (midden) tijdens zijn poging om het wereldrecord te breken. © Frans Martens

Dat record stamt uit 1994. Roelof Kruidhof vestigde het op een baan in het Italiaanse Baselga. Daarna is ook in Nederland meerdere malen geprobeerd het record te breken, maar tot dusver lukte dat niemand. Kools moest om het te halen 655 kilometer non-stop schaatsen. Dat zijn meer dan drie elfstedentochten of precies 1710 rondjes van niet meer dan 50 seconden per rondje. Het bleef bij 400 kilometer.

Hoge energieprijzen

Overigens wilde Kools met zijn prestatie niet alleen een bijzondere uitdaging voltooien. Het was ook zijn doel positieve aandacht te krijgen voor de vele ijsbanen die het door de hoge energieprijzen ontzettend moeilijk hebben. ,,Dat is wel gelukt en doet me goed. Ik hoop dat mijn actie ertoe bijdraagt dat de Uithof gewoon open kan blijven. De ijsbaan voorziet in een behoefte; jong en oud hebben er plezier. Dat moet toch overeind blijven?”

Rest de vraag of hij binnenkort opnieuw een poging zal doen om het wereldrecord te breken? ,,Daar is het nu nog te kort geleden voor”, luidt zijn diplomatieke antwoord. ,,Het was vooral een wijze les. Als er een volgende keer komt, neem ik die ervaring mee. Nu eerst maar eens uitrusten. Al wil ik morgen wel een stukje fietsen om de benen soepel te houden en dan misschien maandag toch weer het ijs op voor een lichte training.”