Chris (59) breekt wereldrecordpoging schaatsen af na 1.000 rondjes

Kools, die soms wel vijf dagen per week op het ijs staat, had zich nog wel zo goed voorbereid. Zo rekende de fanaat uit dat hij 21.000 kilocalorieën moest eten om de monsterrit te kunnen volbrengen, tien keer zo veel als normaal voor een volwassen man op een dag. Dat betekende in de dagen voorafgaand heel veel pasta, noedels en eieren eten. En tijdens de rit genoeg fruitsapjes, notenreepjes en bouillon.

Dat record stamt uit 1994. Roelof Kruidhof vestigde het op een baan in het Italiaanse Baselga. Daarna is ook in Nederland meerdere malen geprobeerd het record te breken, maar tot dusver is dat niemand gelukt. Kools moest om het te halen 655 kilometer non-stop schaatsen. Dat zijn meer dan drie elfstedentochten of precies 1710 rondjes van niet meer dan 50 seconden per rondje. Het bleef bij 400 kilometer.