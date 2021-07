Christ en Annemarie kregen corona ondanks Janssen-vaccin: 'We zien wel eens iemand, maar lopen geen polonaise’

Het hakt er behoorlijk in, vertelt Van de Lindeloof. ,,Bij mij vallen de klachten gelukkig mee, maar mijn vrouw Annemarie is al sinds vorige week maandag zwaar ziek. Die heeft continu 39 graden koorts, en dat terwijl we beiden in mei al gevaccineerd zijn met Janssen. Onze zoon van 21 jaar die thuis woont is vooralsnog negatief getest. Hij houdt zoveel mogelijk afstand van ons, gelukkig wonen we dusdanig ruim dat dat goed kan. Dat doet hij uiteraard ook uit eigenbelang, hij heeft eigenlijk al twee jaar gemist en wil straks op vakantie.”