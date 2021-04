Christelijke ouders balen van liedje Koningsspelen: ‘Jiggyjig betekent geslachtsgemeenschap’

Zij aan Zij is volgens de organisatie een vrolijk nummer over samen zijn, samen bewegen en zorgen dat iedereen mee kan doen. ‘Helemaal in het thema van dit jaar: IK+JIJ=WIJ!’ Het liedje, onderdeel van Kinderen voor Kinderen, begint met de vrolijke zin ‘ A B C D E F G - En de H van happy doet ook nog mee! ’ In het tweede refrein volgt dan de tekst:

Het is het woord ‘jiggyjig’ waar enkele gelovigen nu over vallen. Op sociale media gaat een screenshot rond van ene ‘Jessica van den Berg’. Ze vindt dat het woord ‘sluw en listig’ is verstopt in het kinderliedje. Ze voegt daarbij een screenshot toe waaruit zou blijken dat het woord ‘geslachtsgemeenschap’ zou beteken, in de hoedanigheid van Indonesische straattaal. Van den Berg is overigens ook niet te spreken over de zin ‘Kijk hoe mooi, in de mix, Hij of zij of X’ wat staat voor inclusiviteit en genderneutraliteit. Volgens het Nederlands Dagblad gaat haar Instagram-posts rond in talloze appgroepen van ouders en scholen.