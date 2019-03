‘Chronisch snurkprobleem apneu kost ons 1,5 miljard euro’

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat onbehandelde slaapapneu de Amerikaanse samenleving zo'n 160 miljard euro kost. De Vries rekende uit dat het onze samenleving ongeveer 1,5 miljard euro kost.

Wie last heeft van de aandoening, waarbij de adem soms meer dan 30 keer per uur stokt, is overdag vaak moe en extreem slaperig. De crux zit hem erin dat veel patiënten niet door hebben dat hun klachten veroorzaakt worden door slaapapneu. Het zijn klachten zoals impotentie, slechte concentratie, stemmingswisselingen en een hoge bloeddruk. Vaak worden die klachten wel behandeld, maar kijkt een arts niet naar de achterliggende oorzaak. ,,De diagnose wordt nooit, of soms jaren later pas gesteld’’, zegt De Vries.

Wie aan onbehandelde slaapapneu lijkt, heeft veel meer kans op hart- en vaatziekten of bijvoorbeeld op een herseninfarct. Volgens De Vries is er zelfs wetenschappelijk bewijs dat de kans op kanker bij patiënten met slaapapneu aanzienlijk groter is. Het zijn ernstige gezondheidsrisico's voor het individu, maar ze brengen dus ook torenhoge maatschappelijke kosten met zich mee.

Verzekeraars

In Nederland hebben naar schatting 400 duizend mensen slaapapneu, terwijl er slechts 275 duizend mensen echt voor de ziekte worden behandeld. Door de groei van het aantal mensen met obesitas, nemen de ademhalingsproblemen naar verwachting alleen maar toe. Vanwege de hoge kosten lopen verzekeraars er niet bepaald warm voor om patiënten op te sporen. Toch denkt De Vries dat ze er op de lange termijn zelf baat bij hebben. ,,Ik begrijp de de zorgen van verzekeraars, maar op de lange termijn kunnen andere ernstige aandoeningen mee voorkomen kunnen worden.’’

Symptomen en behandeling

Het alarmsymptoom van apneu is zwaar snurken. ,,Als jij zo hard snurkt, dat je partner er last van heeft, dan is een bezoek aan de huisarts zeer aan te raden’’, waarschuwt De Vries. Een andere symptoom is moeheid in de ochtend. ,,Wie heel moe wakker wordt en overdag slecht functioneert, doet er ook goed aan om de huisarts te bezoeken.’’ Sommige mensen vallen volgens De Vries zelfs in slaap op hun werk of tijdens het autorijden. Slaapapneu komt verder vaker voor bij mannen en mensen met overgewicht, al benadrukt De Vries dat ook slanke vrouwen er last van kunnen hebben.

De standaardbehandeling van apneu is een slaapmasker dat het in- en uitademen reguleert. ,,Veel mensen vinden het verschrikkelijk om daarmee te slapen’’, weet De Vries. Voor lichtere vormen van apneu zijn er ook op maat gemaakte beugels. Die houden de onderkaak tijdens het slapen naar voren, zodat de apneu wordt verholpen. Patiënten kunnen ook een chirurgische ingreep overwegen, al is succes niet per se verzekerd bij een operatie.