Claim tegen Facebook wegens misbruik data vrijwel kansloos

Het Britse bedrijf Cambridge Analytica kreeg inzage in de gegevens van miljoenen Facebook-gebruikers. Een schadeclaim ligt voor de hand omdat Facebook waarschijnlijk in strijd met de Nederlandse privacywetgeving handelde, maar verwacht geen gouden bergen van zo'n claim. Dit is Amerika niet. ,,Nederlandse rechters zijn er heel terughoudend in. Je moet met bonnetjes je schade aantonen. Je kunt niet zeggen: ik voel me zo verdrietig en wil daarom 5.000 euro hebben. Meer dan een paar honderd euro zul je er niet aan over houden'', zegt Arnoud Engelfriet van ICT-recht.



Maandag wordt duidelijk van welke gebruikers Facebook de gegevens ongevraagd heeft gedeeld. Wie een claim neerlegt, moet over een diepe portemonnee beschikken. Engelfriet: ,,Want rechtsbijstandsverzekeraars dekken de juridische kosten niet. Die dekken alleen claims als het om harde schade gaat. Als je bijvoorbeeld degene die je auto heeft bekrast wil aanpakken.''



Er is nóg een mogelijkheid om je gram te halen, oppert Engelfriet. ,,Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als genoeg mensen dat doen dan kan dat Facebook op een miljoenenboete komen te staan. Dat doet wel pijn.''



,,Zelf een schadeclaim indienen is moeilijk'', zegt ook Nynke Wisman van de Vereniging Privacy Recht. ,,Maar je kunt dat wel collectief doen. Er zijn wel advocaten te vinden die dat willen doen.'' En zo’n massaclaim kan Facebook wel degelijk raken, denkt ook Engelfriet. ,,Als er 100.000 Nederlanders zijn die zich achter de claim scharen en allemaal 100 euro eisen dan kan het Facebook 10 miljoen euro kosten.''