Claimbureau spant tweehonderd rechtszaken aan tegen Ryanair

Logeerpar­tij­tje eindigt in trauma voor 11-jarige Jessica: ‘Die man heeft haar leven kapot gemaakt’

8:40 Jarenlang misbruik in een dorp van nog geen 600 inwoners. De levens van ouders en kinderen uit Alem staan sinds deze zomer volledig op hun kop. Het vergt moed om het zwijgen over misbruik te doorbreken, maar de 11-jarige Jessica deed het en bracht zo een groot schandaal aan het licht. Moeder Katrina is trots op ‘haar meisje’ en vertelt voor het eerst haar verhaal. ,,Er zijn hier in Alem families verscheurd, kinderlevens kapot gemaakt.”