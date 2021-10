Coalitie Groningen klaar met Vindicat: ‘Kunnen als gemeente er veel druk op zetten’

,,Het is een ontzettende schande wat Vindicat doet. Als ik nu de verhalen lees van de buschauffeurs en de reizigers die zich bedreigd voelen... Afschuwelijk. Het is echt schandalig en van God los,” fractievoorzitter van GroenLinks, Mirjam Wijnja, heeft tegenover RTV Noord geen goed woord over voor de studentenvereniging. Samen met collega's van medecoalitiepartijen D66 en PvdA pleit zij voor een harde aanpak van de raddraaiers die afgelopen vrijdag voor vernieling zorgden bij stadsbussen van Qbuzz. En daarbij moet de studentenvereniging zelf niet buiten schot blijven.

Na een feest van Vindicat bij het Zilvermeer in natuurgebied Kardinge ontstond een intimiderende en onveilige sfeer in de stadsbussen, zowel voor de reizigers als de chauffeurs. Bij het Zilvermeer werden vernielingen aan de bussen gepleegd. Uiteindelijk moest de ME eraan te pas komen om de situatie onder controle houden.

Drankvergunning

Julian Bushoff van de PvdA noemt het tegenover de omroep ‘volstrekt onacceptabel’. ,,De tijd van even praten is nu voorbij. Alle schade die is aangericht moet verhaald worden op degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn.”

Quote Wat wil de burgemees­ter bereiken met nog een gesprek met Vindicat? Jimmy van Dijk, Fractievoorzitter SP Groningen

Alleen de vernielzuchtige onruststokers aanpakken, is volgens Bushoff niet genoeg. ,,Flikker vervolgens die individuen uit de club. En doe je dat als Vindicat niet? Dan kun je er volgens mij als gemeente behoorlijk veel druk op zetten. Want volgens mij heeft Vindicat een drank- en horecavergunning die ze heel graag behouden. Laat dan eerst maar zien dat je je wat verbetert, want dit is de zoveelste keer dat wij het hebben over ongeregeldheden bij deze club.”

Volgens Tom Rustebiel van D66 straalt dit ‘ergste incident tot nu toe af op de hele studentenstad Groningen.’ Hij hekelt de sfeer die bij Vindicat lijkt te hangen, zegt hij tegen RTV Noord. ,,Het is alsof zij denken dat ze onaantastbaar zijn. Er is blijkbaar ook geen enkel zelfcorrigerend vermogen in deze groep. Als het aan mij ligt worden de mensen die vernielingen hebben gepleegd gewoon vervolgd.”

De ongeregeldheden van vrijdag komen in een lange reeks incidenten en misdragingen bij het studentencorps. Zo gingen er ‘bangalijsten’ rond met de bedprestaties van vrouwelijke studenten, zijn er diverse mishandelingen bij ontgroeningen en sloopten leden in 2017 een Sushi Mall in Groningen. Binnen de vereniging was tevens sprake van overmatig alcoholgebruik, seksuele intimidatie en illegale huisfeestjes. Vindicat verloor daarom zelfs diens accreditatie van de Rijksuniversiteit Groningen, maar kreeg die na beloftes dat de cultuur zou zijn veranderd in juli weer terug. Zo'n drie maanden later is het toch weer raak.

Wijnja (GroenLinks) vraagt zich af of leden van Vindicat meer kunnen maken dan een andere willekeurige groep. ,,Dat is voor mij het kernpunt.” Ze wil uitleg van burgemeester Koen Schuiling.

‘Schandvlek voor de stad’

Er volgt een spoedoverleg tussen de Rijksuniversiteit Groningen, Vindicat en de gemeente, zei woordvoerder Anja Hulshof van de RUG gisteren. ,,Dit wangedrag is onacceptabel, maar we moeten nu eerst uitzoeken wat de feiten precies zijn.” Vindicat liet in een verklaring weten ‘zeer geschrokken’ te zijn en ‘iedere vorm van vernieling en geweldpleging ten zeerste af te keuren’.

Oppositiepartij SP wil een extra raadsvergadering naar aanleiding van de gebeurtenissen. Fractievoorzitter Jimmy van Dijk eist dat Vindicat harder wordt aangepakt. ‘Wat wil de burgemeester bereiken met nog een gesprek met Vindicat?’ schrijft hij op Twitter. ‘Geen vereniging wordt met zulke fluwelen handschoentjes behandeld als Vindicat.’

Amrut Slijbots van Stadspartij noemt in Dagblad van het Noorden de studentenvereniging langzamerhand een ‘schandvlek’ voor de stad. ,,Je komt als stad zo steeds negatief in het nieuws.”

Volledig scherm Sociëteit van Vindicat. © Hollandse Hoogte / ANP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: