Code geel aan de kust vanwege zware windstoten, veel evenementen afgeblazen

Vanwege de slechte weersverwachting voor dit weekend hebben veel organisaties hun geplande evenementen alvast afgelast. Het gaat dan vooral om evenementen in de openlucht of in tenten. Onder meer in Noord-Holland en Noord-Brabant gaan activiteiten niet door, blijkt uit een rondje langs regionale media. Her en der zijn een aantal kofferbakmarkten van het programma gehaald.

Evenementen afgelast

Zo is het Rembrandtparkfestival in Amsterdam afgelast, evenals een golfevenement in Blaricum, een mountainbiketocht in Wieringerwerf en een openluchtconcert in Schagen. Ook elders in het land kiezen organisaties eieren voor hun geld. Zo gaan een tractortrekwedstrijd in het Brabantse Halsteren en een muziekfestival in Liempde niet door. In Gelderland is een cultureel festival in Duiven afgelast, net als een tuinmarkt in het Drentse Dwingelderveld.