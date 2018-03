Code geel: hinder tijdens ochtendspits door dichte mist

Het KNMI heeft voor het hele land code geel gegeven. Door het gehele land is het deze ochtend mistig, maar vooral in het gebied rondom het IJsselmeer en in Zeeland en Noord-Brabant is het zicht zeer slecht. Dit heeft onder meer te maken met de zomertijd. Doordat ze zon later opkomt, duurt het langer om de mist op te laten lossen.



De ochtendspits ondervindt dan ook de nodige hinder en automobilisten zijn gewaarschuwd extra goed op te letten. Vanwege de mist kunnen de spitsstroken op de A9 richting Amstelveen niet open. Er is te weinig zicht. Verder is de linkerbuis van de Beneluxtunnel (richting de Botlek) dicht en dat veroorzaakt rond 08.00 uur al behoorlijke files.



Tussen Den Haag en Rotterdam staat ruim 17 kilometer file. Er is schade aan de tunnel ontstaan door een te hoge vrachtwagen. De luidsprekers van de tunnel zijn beschadigd. Ook is het drukker dan normaal op de A15 (Gorinchem - Ridderkerk) en op de A27 (Breda - Utrecht). Rijkswaterstaat Verkeersinfo spreekt van een ,,érg drukke maandagochtend''.



De rest van de dag blijft het rustig weer zonnige perioden en wat stapelwolken.