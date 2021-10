Code geel in kustgebieden wegens windstoten

Flatbewo­ners leven tussen schimmel en ratten in putlucht voor 714,59 euro per maand: ‘Ik word er ziek van’

17 oktober Bij binnenkomst krijgen ze braakneigingen of hoofdpijn én het is er nu al ijs- en ijskoud. Bewoners van de Reigerflat aan de Papsouwselaan in Delft zijn de leefomstandigheden spuugzat, maar woningbouworganisatie Woonbron zegt er voorlopig niets aan te doen. ,,Ik word er gewoon ziek van, maar betaal wel 714,59 euro huur per maand.”