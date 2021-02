Code geel in noorden en midden van het land wegens gladheid

Video Herman (56) schaatst als eerste op Fries natuurijs: ‘Ik wist dinsdag al dat het kon’

31 januari Als eerste in Friesland en wellicht in heel Nederland stond Herman van der Geest (56) uit Oudebildtzijl vanmorgen op natuurijs. Met zijn maat Leo Schuil reed de schaatsfanaat nog voor achten zijn eerste verkenningsrondje langs de randen van de Ryptsjerkerpolder ten noordoosten van Leeuwarden. ,,Het was lekker hoor maar ook spannend want het ijs golft onder je door”, zegt hij nagenietend tegen deze site.