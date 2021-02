Code geel in Oost-Nederland, spekglad op lokale wegen en stoepen

Coronavirus LIVE | Politie: 7383 boetes voor negeren avondklok, Brit bekent ontvluch­ten quarantai­ne Singapore

12:44 Na aanvankelijk gesloten te zijn vanwege het weeralarm zijn, of gaan, veel teststraten en vaccinatielocaties vandaag weer open. Op sommige plekken blijven ze echter gesloten. Mensen die een afspraak hadden, moeten een nieuwe maken. In de regio Rotterdam-Rijnmond staan zo'n duizend vacatures open voor mensen die kunnen prikken. Voor de vaccinatielocaties in de regio allemaal open kunnen, moeten die eerst vervuld worden. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.