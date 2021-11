Code geel: KNMI waarschuwt voor gladheid, ongelukken in Zeeland

Vannacht klaarde het in het noordoosten weer op en daardoor kan daar lokaal (dichte) mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt tussen +2°C en -2°C. Volgens Rijkswaterstaat kan het de gehele ochtend nog glad zijn op de Nederlandse wegen. De rijstijl aanpassen, is het devies.



Rijkwaterstaat is gisterenavond op sommige snelwegen al begonnen met strooien. De eerste landelijke strooiactie van dit seizoen. In totaal strooiden de wagens 2,5 miljoen kilo zout over de snelwegen. De strooiwagens legden afgelopen nacht bijna 38.000 kilometer af.