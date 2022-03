Code geel vanaf morgenmiddag vanwege gladheid door sneeuw

Video'sGaf maart zon en warmte, de eerste dag van april zal ons weer even terugbrengen naar de winter. Vanaf morgenmiddag geldt code geel voor gladheid wegens sneeuw. Vrijdagochtend blijft het zelfs even liggen. ,,’s Ochtends kan het er flink wit uitzien.”

Vanaf het begin van donderdagmiddag kunnen winterse buien op de Waddeneilanden plaatselijk al voor gladheid zorgen, meldt het KNMI. Later in de middag kan het in het noordoosten glad worden door sneeuwval. In de avond breiden sneeuw en gladheid zich uit over de rest van het land, in Limburg gebeurt dit pas rond middernacht. Met name het wegverkeer kan hinder ondervinden van de gladheid. De sneeuw houdt waarschijnlijk aan tot en met vrijdagochtend, waarna de gladheid vrijdagmiddag zal verdwijnen.

Voor de sneeuwliefhebbers gaat echte winterpret er vermoedelijk niet van komen. ,,Het is lastig inschatten hoeveel sneeuw er gaat vallen”, zegt meteoroloog Matthijs van der Linden van Weerplaza. Sommige weermodellen gaan plaatselijk uit van een centimeter of tien, een extremer model van de Duitse weerdienst spreekt zelfs van dertig centimeter rond Amersfoort. Maar Van der Linden denkt niet dat er gesleed kan worden. ,,Er zit nog wat warmte in de bodem, dus de eerste sneeuw zal meteen smelten. Maar als die bodem is afgekoeld, blijft het liggen en kan het snel gaan. Als je 's ochtends de gordijnen open doet, dan ziet het er flink wit uit, vooral op gras en auto’s. En dat is geen 1-aprilgrap.”

Het is op zich niet opmerkelijk dat april start met sneeuw. ,,Het bewijst maar weer dat ‘aprilletje zoet geeft ook weleens een witte hoed’ niet uit de lucht is gegrepen”, zegt Van der Linden. ,,Het voelt misschien gek omdat we zo’n warme en zonnige maart hebben gehad.” De kou dient zich vannacht al aan, met een ‘beetje winterse neerslag’. ,,Het wordt rond het vriespunt, maar dat is nog niet koud genoeg dat die natte sneeuw blijft liggen.”

Waterkoud

Morgen brengt een stevige noordoostenwind guur weer. ,,Het wordt 3 graden, maar het zal voelen als 1 tot 4 graden onder nul, met ook nog eens regen en natte sneeuw. Het wordt echt een waterkoude dag”, zegt de meteoroloog. ,,Later morgenavond en in de nacht van donderdag op vrijdag komt dan de sneeuw die tot laat op vrijdagochtend kan blijven liggen.”

De sneeuwpracht is wel maar van korte duur: in de loop van vrijdag smelt het weg, en wordt het weer zonnig met nachtvorst en overdag een graad of 8. ,,Vooral 's ochtends voelt het koud. Wie al een zomerjas draagt, zal ‘m de komende dagen willen wisselen voor een winterjas.”

Volledig scherm Vorig jaar februari was er zoveel sneeuw gevallen, dat kinderen genoten van sneeuwpret. © Jeffrey Groeneweg Qphoto

Winterbanden

Een winterjas is een ding, maar wat als je de winterbanden al hebt vervangen voor zomerbanden? Het kán immers tijdelijk glad worden, zegt weerman Johnny Willemsen. ,,Als het hard genoeg sneeuwt, maar dit geldt wel meer voor wegen waar niet actief wordt gestrooid. Overigens heb je met winterbanden bij lage temperaturen, onder 6-7 graden, meer grip dan bij zomerbanden, waar we morgen en vrijdag onder zitten. Het grote verschil zit hem in het rijden over een witte weg. Dat zou vrijdagochtend landinwaarts kunnen, maar zogezegd vooral in woonwijken en op binnenwegen.”

Maar, stelt Van der Linden gerust, het is geen ramp als je met zomerbanden rijdt. ,,Voorkom alleen abrupt remmen of grote stuurbewegingen als je ziet dat er wat sneeuw op de weg ligt.”

Voor de NS is er op dit moment ‘nog geen voornemen’ om de dienstregeling aan te passen, zegt een woordvoerster.

