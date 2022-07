Code geel vanwege dichte mist in Drenthe en Overijssel

update Man (50) overlijdt na schietpar­tij Groningen, twee anderen gewond

Een van de personen die zaterdagavond gewond raakte bij een schietpartij in Groningen is overleden. Het gaat om een 50-jarige man uit Leeuwarden. De twee andere gewonden zijn een 47- en 58-jarige plaatsgenoot van het slachtoffer. Een 24-jarige Groninger is aangehouden voor betrokkenheid.

10 juli