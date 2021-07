Code geel vanwege kans op onweer in het hele land

Interview Politie­baas openhartig na 46 jaar trouwe dienst: ‘Spijt dat we de moord op Ida niet konden oplossen’

22 juli Hoofdcommissaris Pim Miltenburg zat 46 jaar bij de politie. Na al die jaren trouwe dienst, is hij nu met pension. Deze krant sprak met de man die begon als agent op straat. Over successen, maar ook over de zaken die onopgelost bleven. Een openhartig interview. ‘Er was een poppetje met een galg getekend. Mijn naam stond eronder.’