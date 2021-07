Code geel vanwege kans op onweer in noorden en oosten, lokaal hevige neerslag

Broeierig

Morgen weer

Later vanavond en in de nacht blijven voornamelijk in het noordoosten nog een paar laatste buien ronddwalen. Morgen begint droog en met af en toe zon. Sneller dan vandaag vormen zich echter stapelwolken die in de middag tot een paar stevige regen- en onweersbuien uitgroeien. Ze kunnen overal optreden, maar met name in het noordoosten. Ook in het westen kunnen stevig uitpakken, met kans op hagel, flinke windvlagen en veel regen in korte tijd.