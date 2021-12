Code geel voor dichte mist zuiden en zuidwesten; vanavond sneeuw in oosten

Vooral in de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg komt regionaal dichte mist voor. Met minder dan 200 meter zicht kan de mist hinderlijk zijn voor verkeer. In de tweede helft van de ochtend zal het zicht verbeteren, meldt Weerplaza.nl



De files in de ochtendspits zijn, op een na, niet uitzonderlijk lang: rond 07.45 uur stonden er volgens de ANWB 16 files met een totale lengte van iets meer dan 65 kilometer. De langste file, 17 kilometer, stond op dat moment op de A12 tussen de Duitse grens en Arnhem.



Voor vanavond verwacht het KNMI vooral in het oosten sneeuw en ook daarvoor is code geel ingesteld. ,,Met name in Gelderland en Overijssel kan het dan tijdelijk glad worden. In de loop van de nacht smelt de gevallen sneeuw weer weg.”