Code oranje beëindigd, bijna hele land code geel om gladheid, strooiwagen belandt in Haagse sloot

Het KNMI kondigde code oranje donderdagavond af voor de kustprovincies en breidde de waarschuwing daarna uit voor het grootste deel van het land vanwege de gladheid. Het was verraderlijk glad door ijzel als gevolg van regenbuien die vielen op een bevroren ondergrond.

Vannacht wordt het vanuit het noordwesten droog, maar kan het verraderlijk glad blijven doordat de natte weg bevriest. De gladheid houdt tot het einde van de ochtend aan.

Rijkswaterstaat adviseert mensen die toch de weg op gaan extra alert en voorzichtig te zijn. ,,Onze strooiwagens staan paraat en strooien waar nodig”, aldus Rijkswaterstaat.

Een woordvoerster van Rijkswaterstaat laat weten dat er door de gladheid meerdere ongelukken zijn geweest op het knooppunt Rijnsweerd bij Utrecht, waar de A27 en A28 samenkomen. ,,We hebben daar nu voor de veiligheid een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur ingesteld en ook zijn enkele verbindingswegen gesloten”, zegt de woordvoerster. ,,Na een strooiactie willen we die verbindingswegen weer openstellen.”

Strooiwagen in Haagse sloot

In Den Haag belandde een strooiwagen in de nacht van donderdag op vrijdag in een sloot. De wagen strooide bij het Carry van Bruggenhof (Moerwijk) zout op het spekgladde fietspad toen hij weggleed en van de oever afreed. Het voertuig belandde met zijn cabine in het water. De chauffeur bleef ongedeerd en wist op eigen kracht uit de wagen te komen, aldus de politie.

Ook een ambulance kwam in Moerwijk door de gladheid in de problemen. De banden van het voertuig slipten op het met een laag ijs bedekte wegdek van de Minstreelstraat, meldt Regio15.nl. De brandweer moest helpen de ambulance te bevrijden.

Elders in het land leidde de gladheid eveneens tot ongelukken. In verschillende plaatsen belandden auto’s in het water en in Delft botste een auto tegen de muur van een flatgebouw.

In Noord-Holland is de N200 in verband met extreme gladheid afgesloten, twittert de provincie. Omdat er weinig verkeer op de weg is, wordt het gestrooide zout niet goed genoeg ingereden.

Gewonden

Door de spiegelgladde stoepen en straten belandden eerder op de dag tal van mensen in het ziekenhuis. Maar de afdelingen voor spoedeisende hulp (SEH) konden de toestroom aan, laten ze weten.

Rijkswaterstaat was donderdagochtend al flink aan het strooien in de kop van Noord-Holland, Friesland en Groningen. In de nacht van woensdag op donderdag waren veel strooiwagens de weg opgegaan in de kustprovincies.

Drukker dan normaal

Het ziekenhuis Reinier de Graaf in Delft had het naar eigen zeggen drukker dan normaal. ,,Zo’n acht mensen bezochten na een valpartij onze SEH. Zij werden behandeld aan hoofdletsel en pols-, enkel- en heupfracturen.” Het ziekenhuis bereidt zich voor op een druk weekeinde. Dan gaan mogelijk meer mensen schaatsen, en dat kan leiden tot meer valpartijen. Het ziekenhuis zet meer mensen in op de spoedeisende hulp en ook meer mensen die gipsverbanden kunnen aanbrengen.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch heeft vooralsnog ‘totaal geen last gehad van de gevolgen van gladheid’. Ook het Universitair Medisch Centrum Utrecht had ‘geen extreme drukte, de gladheid viel niet op als oorzaak’.

Bij de spoedeisende hulp van de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar hebben zich ‘nog niet veel patiënten gemeld als gevolg van de gladheid’. Ook het Amphia in Breda zegt dat er ‘geen extra patiënten zijn binnengekomen vanwege de gladheid’. Het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam en omstreken laat weten ook geen patiënten op de spoedeisende hulp te hebben gezien ‘die door de gladheid letsel hadden opgelopen’.

Botbreuken

Bij het ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten zijn afgelopen dagen een paar mensen binnengekomen met kwetsuren als botbreuken na een val op het ijs. Het Martini Ziekenhuis in Groningen zag afgelopen zondag volgens een woordvoerster ‘een enkeling’ binnenkomen met letsel als gevolg van de onverwachte gladheid toen. Afgelopen dagen niet meer. Ook bij het Isala Ziekenhuis in Zwolle en het Radboudumc in Nijmegen hebben zich nog geen mensen gemeld met breuken of andere problemen vanwege het winterse weer.

Het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda heeft geen mensen behandeld die slachtoffer zijn geworden van de gladheid. Het Admiraal de Ruyterziekenhuis in Goes zag ‘slechts enkele slachtoffers’ van de gladheid binnenkomen. Zij waren uitgegleden of kregen een auto-ongeluk door de gladheid.

