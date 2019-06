Code oranje: Nederland maakt zich op voor noodweer

Dag begon zonnig

De dag begon vandaag vrij zonnig, maar later op de dag betrok het. ,,Momenteel trekt bewolking, dat hoort bij een warmtefront, over ons land’’, zegt Wilfred Janssen van Weerplaza . Achter die bewolking, waaruit soms een spetter valt, zitten opklaringen met warme, vochtige lucht. ,,In die warme en vochtige lucht ontstaan pas aan het einde van de middag regen- en onweersbuien in Noord-Frankrijk en België, die vervolgens in de avond over ons land trekken.’’

Avondvierdaagse

Wegens de weersverwachting zijn op een aantal plaatsen in Zeeland de etappes van de avondvierdaagse afgelast. ,,We willen als organisatie het risico niet nemen’’, klinkt het op social media. Zo gaan in het Zeeuwse Goes en Borssele en de wandelingen niet door. Op andere plaatsen wordt later in de middag die beslissing mogelijk alsnog genomen. Afhankelijk van de weersontwikkeling bepalen Terneuzen, Krabbendijke, Ovezande, Sint-Maartensdijk en Scherpenisse, of er gelopen wordt. Oostburg, IJzendijke, Sluiskil, Vogelwaarde en Sint Jansteen nemen die beslissing zo laat mogelijk.



Ook de organisatie van de avondvierdaagse in Naaldwijk heeft besloten niet te gaan lopen. ,,We kunnen het risico niet nemen”, zegt voorzitster Jolanda Groen van Avond4daagse. ,,Als het een beetje regent zou het geen probleem zijn, maar er wordt ook onweer verwacht.” De inschrijfbalie is vanavond wel gewoon bemand om mensen die het nieuws over de afgelasting niet mee krijgen op te vangen. Ook kunnen de startbewijzen voor morgen en overmorgen tussen 18.00 en 20.00 uur gehaald worden. ,,We maken er gewoon een avonddriedaagse van.”



De Dordtse wandelvereniging Willen is Kunnen heeft eveneens de knoop doorgehakt en laat vanavond geen lopers vertrekken. ,,We houden al de hele dag de weerberichten en buienradar in de gaten. Als er nu alleen maar regen zou zijn, zou het wel door kunnen gaan. Maar er wordt ook hagel en onweer voorspeld. Precies tussen 18.00 en 19.00 uur vanavond, als we met de kinderen over de Wantijdijk lopen. Het is heel jammer, maar we nemen gewoon het risico niet”, zegt secretaris Ernst Sontag.