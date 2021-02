Code oranje voor zondag, ANWB raadt het af dan de weg op te gaan

Sneeuw op komstVan treinen tot ziekenhuizen en GGD-teststraten: op tal van plekken in Nederland worden extra maatregelen getroffen om het extreme winterweer dat voor komend weekend voorspeld is voor te zijn. Het KNMI heeft voor zondag code oranje afgegeven vanwege de hevige sneeuwval die dan verwacht wordt. De ANWB raadt het automobilisten af zondag de weg op te gaan als dat niet strikt noodzakelijk is.

Nederland wacht dit weekend ijzel, sneeuw, vorst en gevoelstemperaturen ver onder het vriespunt. Morgenavond kan het in grote delen van het land glad worden. De code oranje wordt zondagnacht om 00.00 uur van kracht, laat het KNMI weten, en geldt voor bijna het hele land, met uitzondering van het noorden.

Code oranje betekent formeel: Wees voorbereid. Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Dit kan heel lokaal zijn. Code oranje kan 24 uur van tevoren worden afgegeven als de kans op extreem weer 60 procent of meer is.

Treinen

De Nederlandse Spoorwegen laten vanwege de weersvoorspellingen zaterdag en zondag minder treinen rijden. Daardoor ontstaat er meer ruimte op het spoor, waardoor NS en ProRail mogelijke problemen beter te lijf kunnen gaan.

Dit weekend rijdt zo’n 80 procent van de normale dienstregeling. Dat betekent dat op veel trajecten de treinen elk halfuur rijden in plaats van elk kwartier. Waar treinen normaal elk halfuur rijden, blijft dat zo. Op stations en in treinen staan NS-medewerkers klaar om reizigers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bij ProRail zijn extra monteurs en hulplocomotieven paraat.

NS gaat op alle stations strooien en treinen worden behandeld door anti-icing installaties. De onderkanten van de treinstellen worden met glycol ingespoten zodat sneeuw en ijs minder kans krijgen te hechten aan treinen. ,,Zo wordt voorkomen dat brokken sneeuw en ijs tussen wissels vallen en daar vastvriezen", zegt een woordvoerder.

OV

Ook openbaar vervoerbedrijven bereiden zich voor. Hoewel de meeste bedrijven hun dienstregeling nog niet aanpassen, heeft de Haagse vervoerder HTM op voorhand besloten zondag minder bussen en trams in te zetten.

De ANWB verwacht rekent zondag op meer pechmeldingen. ,,Al zit het echte venijn maandagochtend in de spits. Dan verwachten we zeshonderd extra pechgevallen”, zegt een woordvoerder. De bezetting is daarom zondag en maandag flink verhoogd.

Volledig scherm Een opslag van strooizout in Wolfheze, Gelderland © ANP

Strooien

Bij Rijkswaterstaat zijn “alle draaiboeken uit de kast gehaald” en zijn er 1200 mensen die ingezet kunnen worden, zei minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur). ,,Er zijn 546 strooiwagens, in twee uur tijd kunnen we 10.000 kilometer weg strooien. Alles is helemaal in paraatheid.”

Maar door corona is dat een zwaardere kluif dan in andere jaren. Er rijdt immers minder verkeer om het strooizout in te rijden en dus is het oppassen geblazen voor wie toch de weg op moet.

Zodra er meer dan 1 centimeter is gevallen gaan de strooiwagens de weg op. Eentje schuift de sneeuw weg en een tweede die erachter rijdt probeert het wegdek zo goed mogelijk schoon te vegen. ,,Dat schoonmaken zal meer moeite kosten nu er te weinig verkeer is om de pekel goed in te rijden”, zegt een woordvoerder.

Minister van Nieuwenhuizen roept Nederlanders op extra voorzichtig te zijn dit weekeinde. ,,Ga niet de weg op als dat niet hoeft. Zeker mensen zonder winterbanden op de auto”, benadrukt de bewindsvrouw. ,,Maar ook te voet. Zorg voor schoenen met een stevig profiel.”

Ook regionaal worden de strooidiensten in opperste staat van paraatheid gebracht. Alleen al de provincie Noord-Brabant heeft dit weekend negentig wagens rondrijden om te strooien en sneeuw te schuiven. Inclusief het materieel van gemeenten (lokale wegen) en Rijkswaterstaat (snelwegen) rijdt er een veelvoud aan voertuigen rond.

Ziekenhuizen

Ziekenhuizen in Gelderland verwachten dit weekend meer mensen te zien door het winterweer. Ze houden rekening met een forse toename van mensen met letsel door kou, sneeuw en gladheid. En daaruit voortvloeiend een grote druk op de afdeling spoedeisende hulp.

,,Daarvan hebben we maandag al een voorproefje gehad. Toen was glad en was het heel druk op de spoedeisende hulp. Veel mensen met gebroken polsen en enkels. We stellen ons er op in en zorgen voor voldoende personeel’’, licht een woordvoerder van het St. Jansdal in Harderwijk toe. Bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch is de gipskamer ingeseind dat het ‘mogelijk extra druk wordt’

Eerder waarschuwde premier Mark Rutte Nederlanders al vooral niet te vallen op natuurijs. “Doe voorzichtig. Ziekenhuizen zitten niet te wachten op botbreuken.” Zij hebben het door corona al erg druk namelijk.

Teststraten

Zo goed als alle testlocaties in de regio Rotterdam-Rijnmond zijn zondag en maandag dicht. Alleen de locaties bij Ahoy en Rotterdam The Hague Airport blijven open. Daar worden extra teststraten ingericht. Het vliegveld van Rotterdam is vooralsnog de enige vaccinatielocatie in de regio. Die inentingen gaan gewoon door.

Dat is niet het geval in Noord- en Oost-Gelderland, waar de GGD besloten heeft de vaccinatielocaties zondag dicht te houden. Wie zondag een prikafspraak had op de locatie in Doetinchem of Apeldoorn, kan die volgende week zondag inhalen.

Zorgmedewerkers die nog een tweede inenting moeten krijgen, kunnen zich op vrijdag 19 februari melden in Zutphen. ,,De 2e prik wordt dan nog ruim binnen de maximale termijn van zes weken gezet", aldus de GGD.

Landelijk

De landelijke organisatie van gezondheidsdiensten, GGD GHOR Nederland, zei eerder dat teststraten en vaccinatielocaties zo veel mogelijk open blijven en dat medewerkers alles op alles zetten om de plekken bereikbaar te houden.

Er wordt sneeuwgeruimd en zout gestrooid, op sommige plekken kunnen mensen in hun auto of binnen wachten, de openingstijden worden waar nodig aangepast, er zijn locaties waar chocolademelk of muziek is geregeld en voor mensen die slecht ter been zijn staan soms rolstoelen klaar. En als mensen zich echt niet veilig voelen, mogen ze het afsprakennummer bellen om hun afspraak te verzetten.

Volledig scherm © ANP

Daklozen

Hulpverleners gaan in Amsterdam vanwege de weersvoorspellingen actief op zoek naar daklozen die buiten slapen, om ze over te halen naar de opvang te komen. Tegelijkertijd bereiden de opvanglocaties in de hoofdstad zich voor op extra dak- en thuislozen die met het koude weer naar de opvang komen.

Als het niet meer veilig is om voor maaltijdbezorgers de weg op te gaan dit weekend, zal Thuisbezorgd.nl de service stopzetten, laat een woordvoerder weten. ,,Ik denk dat het zondag wel reëel is om je af te vragen of je mensen op de fiets door de sneeuw moet laten gaan”, zo klinkt het. Thuisbezorgd zegt de weersomstandigheden nauwlettend in de gaten te houden maar niet op voorhand al maatregelen te nemen.

Sport

Voor meerdere sportevenementen zijn de aanvangstijden dit weekeinde vanwege het verwachte winterweer gewijzigd. De KNVB heeft de eredivisieduels van morgenavond door de verwachte sneeuwval in de avond verschoven naar de middag. Het gaat om PEC Zwolle - RKC Waalwijk (naar 14.00 uur), FC Emmen - AZ (naar 14.00 uur) en Heerenveen-Vitesse (naar 16.30 uur). PSV-FC Twente blijft morgen wel op het aanvankelijke aanvangstijdstip van 16.30 uur staan.

