Cokesmokkel tussen Breda en Londen: 10 jaar cel

Reusachtige opblaasbare vluchteling onderweg naar Nederland

12:16 Het kunstwerk de Inflatable Refugee vaart vanmiddag op een ponton Breda binnen. Het metershoge opblaasbare object van het Vlaamse kunstenaarsduo Schellekens/ Peleman is spraakmakend en dat is precies de bedoeling. 'Wij willen hiermee het debat over vluchtelingen openen.'