Coldcaseonderzoek naar verrader Anne Frank: 'Fantastisch opgezet maar flinterdun bewijs’

Man bouwt huis niet af, gemeente wil het nu slopen, op zijn kosten

Aan de Heideveldweg in Overdinkel staat een woning die al bijna 25 jaar in aanbouw is. De gemeente Losser is het beu en start een procedure: om het huis te slopen. Op kosten van de eigenaar. „We zijn het zat!” zegt wethouder Jaimi van Essen.

15 januari