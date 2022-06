‘Coldcaseteam politie Amsterdam: bewijs in Deventer moordzaak rammelt’

Dat zijn de conclusies uit een driejarig onderzoek van drie forensisch-rechercheurs van het coldcaseteam van de politie Amsterdam, schrijft de Volkskrant. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Diederik Aben, advocaat-generaal bij de Hoge Raad. De advocaat-generaal toetst sinds 2014 of de zaak herzien kan worden. Dat is uitzonderlijk: een rechercheonderzoek wordt na het sluiten van een strafzaak zelden volledig opnieuw geïnspecteerd.

Ernest Louwes werd in hoger beroep veroordeeld tot twaalf jaar cel voor de moord op Jacqueline Wittenberg in 1999. Hij was haar fiscaal jurist. Het proces moest opnieuw worden gevoerd omdat rechercheurs bleken te frauderen met processen-verbaal en de geurhondenproef. In 2004 werd Louwes opnieuw veroordeeld. Nadat hij twee derde van zijn straf uitgezeten had en vrijkwam in 2009, diende zijn advocaat in 2013 een verzoek in tot een nieuw onderzoek in de zaak. Louwes heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn.

Ontlastend

De Volkskrant, die het rapport van het coldcaseteam in handen heeft, schrijft dat er geen antwoord is gegeven op de schuldvraag van Louwes. Wel zouden zij nieuwe feiten ‘ontlastend’ noemen. Het coldcaseteam onderzocht het forensisch-technisch onderzoek van de recherche, en vergeleek het onderzoeksdossier van de politie met het procesdossier dat de rechters onder ogen kregen. Tussen die twee worden ernstige verschillen geconstateerd, aldus de krant.

Het alibi van Louwes werd afgedaan, omdat hij een telefoonmast in Deventer aanstraalde die te ver weg zou zijn van waar hij beweerde te rijden met zijn auto. Uit het Amsterdamse politieonderzoek blijkt nu dat de mobiele telefoons van de rechercheurs die de route nareden masten aanstraalden die nog veel verder stonden dan die in Deventer. Maar de originele lijst waarop de aangestraalde masten staan, is buiten het procesdossier gehouden. De verder weg gelegen masten, die ontlastend zouden zijn voor Louwes, zijn weggelaten uit de processen-verbaal over die nagereden routes.

Tunnelvisie bij de recherche zou blijken, omdat er niet goed ‘gereconstrueerd wat de toedracht was van het delict’ is. Volgens het rapport zou het slachtoffer niet met de handen gewurgd zijn, maar met een koord.

‘Niet nieuw’

De Deventer moordzaak is een van de meest spraakmakende en langstlopende strafprocessen in de Nederlandse geschiedenis. Opiniepeiler Maurice de Hond beet zich eerder vast in de zaak en pleit tot op de dag van vandaag voor de onschuld van Louwes. De klusjesman zou de échte moordenaar zijn. De Hond werd veroordeeld wegens smaad.

