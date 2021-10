Colombia onderschept 2 ton aan cocaïne met bestemming Rotterdam

CORONAVIRUS LIVE | Herkomst coronavi­rus wellicht nooit te achterha­len, Kamala Harris krijgt ‘booster­prik’

Amerikaanse inlichtingendiensten zijn er niet zeker van ooit de herkomst van het coronavirus te zullen achterhalen. Volgens een rapport van de Amerikaanse nationale veiligheidscoördinator (ODNI) blijft het ook na nieuw onderzoek onduidelijk of het virus is verspreid door een dier of is ontsnapt uit een laboratorium. Het vorige liveblog kunt u hier teruglezen.

2:59