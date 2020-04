Comité 4 en 5 mei: Vlag de hele dag halfstok voor Dodenherdenking

live twitter OM eist opnieuw straf tegen twee klanten politiemol Mark M.

11:31 Twee mannen uit Geldrop en Veldhoven moeten acht en twaalf maanden de cel in, omdat ze geheime politieinformatie zouden hebben afgenomen van de vermeende politiemol Mark M. uit Weert. Dat eiste het Openbaar Ministerie vandaag in hoger beroep bij het gerechtshof in Den Bosch.