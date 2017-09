Commando’s keren zich tegen legertop

Het komt zelden voor dat militairen zo boos zijn over slechte werkomstandigheden dat ze zich tegen de militaire top keren. De frustratie zit zelfs zo hoog dat ze overwegen naar de rechter te stappen om te eisen dat de huidige missie in Irak wordt stopgezet. Hun collega's moeten er met zulke versleten en achterhaalde spullen werken, dat ze zich ernstig zorgen maken over hun veiligheid.

Nieuwe dreun

De opmerkelijke stappen door officieren en onderofficieren van het elitekorps van het Nederlandse leger zijn een nieuwe dreun voor minister van Defensie Jeanine Hennis. Zij ligt zwaar onder vuur na een vernietigend rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de dood van twee militairen in Mali na een mortierongeluk. Er bleek van alles mis met de aanschaf en opslag van de munitie.

'Mali' was niet het eerste dodelijk incident deze kabinetsperiode. Het korps commandotroepen verloor vorig jaar maart eveneens een collega. In Ossendrecht werd een commando per ongeluk doodgeschoten tijdens een schietoefening. Ook toen bleek dat tal van veiligheidsvoorschriften niet waren nageleefd.

Vijf collega’s van de omgekomen commando hebben hun advocaat Michael Ruperti nu opdracht gegeven om aangifte te doen tegen hun eigen werkgever. Ze verwijten Defensie dood door schuld bij het fatale ongeluk.

De locatie bleek niet gekeurd te zijn, waardoor ze er dus helemaal niet hadden mogen oefenen. Ook zijn verzoeken om de ruimte wel geschikt te maken, zoals kogelwerende wanden in plaats van linnen doeken, steeds weer afgewezen. De commando’s wachten al jaren op de bouw van een eigen oefenruimte, maar ook dat wordt steeds weer uitgesteld.

Brandbrieven

Het ongeval in Ossendrecht staat volgens de commando’s niet op zich. Al maanden komen er onthullingen naar buiten over barre omstandigheden waaronder zij moeten werken. In meerdere brandbrieven is aandacht gevraagd voor de slechte staat waarin hun spullen verkeren. Die zijn zo achterhaald en versleten dat ze tijdens missies levensgevaarlijke kunnen zijn. De situatie is inmiddels zo zorgelijk dat ze overwegen naar de rechter te stappen om de huidige missie in Irak af te laten afbreken.

De commando’s benadrukken dat ze hun eigen commandant Jelte Groen niets kwalijk nemen. Ook de Commandant Landstrijdkrachten, Leo Beulen, heeft het beste met het korps voor, vinden ze. De aanklacht is vooral gericht tegen wat zij noemen ‘de ambtelijke kliek en de militaire top in Den Haag’. ,,Daar lopen aanvragen steeds vast waardoor commando’s in gevaar worden gebracht,’’ zegt hun advocaat Ruperti.