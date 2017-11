Commercie financiert vaker massaclaims

Als er schadevergoeding wordt toegekend, dan krijgen de financiers daar een deel van. Deze partijen omzeilen zo op een legale wijze het in Nederland geldende verbod op 'no cure, no pay', bevestigen advocaten en specialisten op het gebied van massaschadezaken aan het Financieele Dagblad.



In Nederland mag een een advocaat niet met zijn cliënt afspreken dat hij een percentage van de schadevergoeding krijgt. Omdat commerciële financiers van claims tussen de advocaat en de cliënt in gaan zitten, kunnen zij wel op basis van 'no cure, no pay' opereren.



Vanuit het bedrijfsleven is er kritiek op de commercialisering van de massaclaims, meldt de krant.