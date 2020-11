Commerciële coronatest rukt op: virologen vrezen zicht op besmettingen te verliezen

Coronavirus LIVE | Gommers: 5 tot 10 procent afvallen bij te hoog BMI helpt tegen coronavi­rus

11:37 Als je BMI 25 of hoger is, doe je er goed aan om af te vallen om beter bestand te zijn tegen het coronavirus. Dat zegt IC-specialist Diederik Gommers. Volgens hem helpt vijf of tien procent afvallen bij een te hoog BMI om het immuunsysteem te versterken. Ook vandaag houden we je op de hoogte van het laatste coronanieuws. De afgelopen dagen lees je hier terug.