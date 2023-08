Communicatie van politie en andere hulpverleners deels plat, zoveelste storing C2000

,,We krijgen net de eerste meldingen binnen van de storing”, laat een woordvoerder van de korpsleiding weten. „We onderzoeken de omvang van het probleem en wat de gevolgen ervan zijn.’’ Volgens Maarten Brink van politievakbond ACP gaat het om een ‘forse storing’, die voor veel hinder zorgt.

De communicatie tussen de verschillende hulpdiensten ligt overigens niet volledig plat. Bij de brandweer is een back-upsysteem in werking getreden. Politiemensen kunnen onderling wel communiceren, maar het contact met de meldkamer verloopt nu buiten het systeem om via telefoons, aldus de woordvoerder van de korpsleiding.

Zorgelijk

Maarten Brink kreeg rond half drie de eerste meldingen van collega’s dat het communicatiesysteem eruit lag. Die meldingen kwamen uit verschillende delen van het land. Brink kan nog niet goed inschatten hoe groot de storing is. „Ik hoor van collega’s dat ze nog wel met elkaar kunnen praten via de portofoons en mobilofoons. Dus wat precies de gevolgen zijn, is nog niet duidelijk.’’

Brink, die ook namens de drie andere politiebonden spreekt, is niet verrast door de zoveelste storing: „Dit past in het patroon dat we de afgelopen jaar hebben gezien. Het blijft zorgelijk. Dit is een essentieel middel voor de politie om met elkaar te communiceren. Maar bijvoorbeeld ook de brandweer, douane, marechaussee en boa’s maken hier gebruik van. En er is geen goed alternatief achter de hand. Hiermee breng je de veiligheid van agenten en burgers in gevaar.’’

Arbeidsinspectie

Dat laatste concludeerde de Arbeidsinspectie onlangs ook al. Het communicatiesysteem zorgt regelmatig voor problemen. De politiebonden maken zich al langer boos over de terugkerende storingen. Daardoor zouden politiemensen al meerdere keren in potentieel gevaarlijke situaties zijn beland zonder de benodigde ondersteuning.

C2000 worden door hulpdiensten gebruikt om onderling met elkaar te praten via portofoon, die agenten bij zich dragen, of via mobilofoon, die zich in de voertuigen bevinden. Via het communicatiesysteem hebben zij contact met de meldkamer. C2000 fungeert bovendien als een soort gps, waarbij je kunt zien waar eenheden zich precies bevinden.