Compensatie toeslagenaffaire schiet niet op

Dierenbeul gooit kat in houten kistje vol stenen in het water, dier overleden

28 september Een dierenbeul heeft in Rotterdam-Pernis een kat omgebracht door hem in een houten kistje vol stenen in een sloot te gooien. Aan het kistje is te zien dat het arme dier nog geprobeerd heeft aan zijn noodlot te ontsnappen: zijn kapotte klauwtjes steken door de spijlen van het kistje.