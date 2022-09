Complotdenker en verdachte van bedreiging Micha Kat blijft ook in Nederland in de cel

Micha Kat (59) zat al maandenlang vast in Noord-Ierland en vocht hartstochtelijk zijn uitlevering aan. Ook stelde de rechtbank in Noord-Ierland de behandeling van zijn zaak regelmatig uit. De voorwaarden om uitgeleverd te worden liggen in Noord-Ierland nogal anders dan in Nederland, wat Kats zaak ingewikkeld maakte. De rechtszaken die in Noord-Ierland tegen hem gevoerd werden, verliepen chaotisch. In Noord-Ierland zat hij vast omdat hij de voorwaarden voor schorsing van zijn hechtenis steeds schond. Zo bleef hij zijn complottheorieeën en beschuldigingen aan het adres van verschillende mensen de wereld in slingeren.