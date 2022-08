Conceptakkoord gelekt over nieuwe verdeling zorgmiljoenen: rem op huisartsenzorg, mes in wijkverpleging

Oppositiepolitici reageren echter fel. SP-Kamerlid Maarten Hijink benadrukt dat het kabinet juist wil dat mensen langer thuis blijven wonen, waardoor er eerder méér geld naar de wijkverpleging zou moeten. ,,Het kabinet wil zelf naar meer thuis, minder in het ziekenhuis en minder in het verpleeghuis. Dan moet je op die plekken juist niet bezuinigen.” Hijink spreekt daarom van ‘een bezuinigingsakkoord’ en verwijt verzekeraars te zuinig te zijn, waardoor geld overblijft dat wel degelijk nodig is voor zorg.



Ook de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) benadrukt dat het geld onterecht op de plank blijft liggen: ,,Het geld wordt niet besteed terwijl het hard nodig is", meldt een woordvoerder. In totaal groeit het huisartsenbudget straks nog altijd, met in totaal 1,2 miljard. ,,Structureel komt er meer geld, maar wij zullen moeten bewaken dat dit geld goed ingezet kan worden en het echt besteed kan worden", meldt de LHV-woordvoerder.



PvdA-leider Attje Kuiken is kritisch. ,,In een tijd waarin huisartsen aan de noodrem trekken, ouderen langer thuis willen blijven wonen en door groeiende armoede de druk op de zorg alleen maar groter zal worden, zijn dit zorgwekkende berichten”, meldt ze via Twitter.